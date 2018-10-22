Дорога под мостом реки Мелекеска в Набережных Челнах обойдется городу в 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-22T15:30:55+03:00

дорога будет иметь две полосы движения по 3,5 метра и тротуары шириной не менее 2 метров Фото: Анна КОЛПАКОВА

Она должна будет соединить проспекты Мусы Джалиля и Набережночелнинский

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Под мостом, разместившимся над рекой Мелекеска в Набережных Челнах, появится объездная дорога. На разработку ее проекта из бюджета города уже выделили 3 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, дорога будет иметь две полосы движения по 3,5 метра и тротуары шириной не менее 2 метров. Остальные детали проекта и сроки работы пока не известны, они будут обговорены непосредственно с исполнителем заявки. Он, к слову, будет выбран посредством аукциона 12 нобяря текущего года.

Отмечается лишь, что дорога соединит проспекты Мусы Джалиля и Наберженочелнинский.

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