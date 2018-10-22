За 9 месяцев в Чувашии появилось 150 новых магазинов

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-22T15:19:23+03:00

Их открытия подарили жителям республике более тысячи рабочих мест

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За последние 9 месяцев 2018 года Чувашия стала богаче на 150 новых магазинов. Вместе с этим в республике появилось 1027 рабочих мест в сфере потребительского рынка. Такими цифрами поделилось министерство экономического развития, промышленности и торговли республики.

В общей же сложности за 9 месяцев открыто и отреставрировано было 205 объектов потребительного рынка. Среди них 156 точек розничной торговли, 26 - общественного питания и 23 - бытового обслуживания.

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