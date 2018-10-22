В Чебоксарах пьяный водитель на встречке совершил аварию, где сам и пострадал
Авария произошла в воскресенье, 21 октября, примерно в 13.00 на улице Горького возле кинотеатра Волжский. Там водитель "одиннадцатой" выехал на встречку и протаранил "двеннадцатую". В результате аварии пострадал сам виновник.
Когда на место приехали сотрудники Госавтоинспекции, то выяснилось, что водитель "одиннадцатой" уснул. Мужчина оказался пьян, его с травмой головы увезли в больницу.
Также стало известно, что в аварию он попал, скрываясь с места еще одного ДТП. Кроме того, выяснилось, что его водительские права были ограничены приставами, еще мужчине оформили сразу несколько административных протоколов: за отказ остановиться по требованию ГИБДД, выезд на встречку, непристегнутый ремень и оставление места ДТП.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»