В Казани ищут водителя автомобиля, который сбил студента на улице Фучика и скрылся
В Казани идет активный поиск водителя автомобиля, который в воскресенье, 21 октября, сбил студента на пешеодном переходе напротив третьего корпуса дома №10 по улице Фучика. ДТП произшло примерно в 19.50.
В результате наезда 24-летний молодой человек получил ушиб правого подколенника и правой кисти. Автомобиль же, в свою очередь, с места аварии скрылся.
- Очевидцев данного происшествия просим откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848, - сообщает Госавтоинспекция Казани
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