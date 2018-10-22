2018-10-22T13:56:18+03:00
Происшествия

В Казани ищут водителя автомобиля, который сбил студента на улице Фучика и скрылся

В результате наезда 24-летний молодой человек получил ушиб правого подколенника и правой кисти
Алина ГАБДУЛИНА
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Пострадавший переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходуПострадавший переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходуФото: Ольга Крыльцова
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В Казани идет активный поиск водителя автомобиля, который в воскресенье, 21 октября, сбил студента на пешеодном переходе напротив третьего корпуса дома №10 по улице Фучика. ДТП произшло примерно в 19.50.

В результате наезда 24-летний молодой человек получил ушиб правого подколенника и правой кисти. Автомобиль же, в свою очередь, с места аварии скрылся.

- Очевидцев данного происшествия просим откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848, - сообщает Госавтоинспекция Казани

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