2018-10-22T14:10:14+03:00
Происшествия

В Чувашии пьяный татарстанец пытался битой проломить голову полицейскому

Возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Из материалов пресс-службы
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Уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Дрожжановского района Татарстана возбуждено по статье "Применения насилия в отношении представителя власти".

Как полагает следствие, нападение произошло в ночь с 18 на 19 октября в селе Шемурша Шемуршинского района Чувашии. Там полицейские увидели, как злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения деревянной битой разбивал припаркованный автомобиль. Услышав от полицейских требование прекратить, мужчина попытался с размаха ударить одного из стражей порядка той же битой по голове. Но полицейский смог поставить блок рукой, обвиняемый попал по руке. Татарстанец попытался скрыться, но пострадавший полицейский не только смог догнать его, но и задержал.

- Злоумышленника взяли под стражу,свою вину в инкриминируемом деянии он признал, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Будет дана надлежащая правовая оценка действиям обвиняемого по повреждению автомобиля.

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