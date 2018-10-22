В Казани мужчина сбил двухлетнего ребенка

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-22T14:45:11+03:00

35-летний мужчина за рулем иномарки не уступил дорогу на "зебре" женщине с ребенком Фото: Ирина ПОТЕРЯ

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В прошедшую субботу, 20 октября, в Казани напротив дома №4 по улице Пржевальского автомобиль KIA RIO совершил наезд на двухлетнего мальчика, который переходил улицу вместе со своей мамой.

Инцидент произошел в 11.30. По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем иномарки не уступил дорогу на "зебре" женщине с ребенком. В результате ДТП самый младший из его участников получил ушиб мягких тканей левой щечной области.

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