В Казани мужчина сбил двухлетнего ребенка
Мальчик получил ушиб мягких тканей левой щечной области
35-летний мужчина за рулем иномарки не уступил дорогу на "зебре" женщине с ребенкомФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В прошедшую субботу, 20 октября, в Казани напротив дома №4 по улице Пржевальского автомобиль KIA RIO совершил наезд на двухлетнего мальчика, который переходил улицу вместе со своей мамой.
Инцидент произошел в 11.30. По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем иномарки не уступил дорогу на "зебре" женщине с ребенком. В результате ДТП самый младший из его участников получил ушиб мягких тканей левой щечной области.
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