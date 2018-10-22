В Марий Эл пьяный должник напал на приставов

СЕГОДНЯ 20:22 2018-10-22T20:22:09+03:00

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В Йошкар-Оле во время рейда по должникам, задолжавшим административные штрафы по линии Госавтоинспекции, один из должников напал на приставов.

Когда женщина-пристав вместе с обеспечивающим ее безопасность приставом-мужчиной пришла в квартиру одного из должников, который не выплатил административный штрав в 30 тысяч рублей за пьяную езду, то обнаружила нетрезвую компанию. Во время ареста его имущества должник напал на женщину-пристава. В квартире на тот момент были его экс-супруга и товарищ, и они поддерживали агрессивного друга.

Сам должник попытался избить пристава-женщину, и тогда ее коллега применил физсилу. Женщина-пристав не пострадала, но сам представитель власти получил несколько ударов.

По данному факту возбуждены административные дела по статье "Воспрепятствование законной деятельности пристава". Решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл.

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