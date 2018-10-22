Татарский театр кукол "Экият" объявляет конкурс пьес для авторов
Необычный конкурс проводят в Татарском государственном театре кукол «Экият». Ищут талантливых авторов, которые пишут пьесы для театра кукол на русском и татарском языках. Руководство театра решило провести конкурс в целях выявления потенциально талантливых авторов и качественное улучшение репертуара театра и развитие театрального искусства.
На конкурс «Новая пьеса для театра кукол» принимаются оригинальные пьесы для театра кукол, написанные на татарском и русском языках не позднее 2017 года. Указание года создания пьесы является обязательным.
Победителей будут выявлять в номинациях:
«Лучшая пьеса для детей на русском языке»;
«Лучшая пьеса для детей на татарском языке»;
«Пьеса для самых маленьких» для создания бэби спектакля. Задача этого направления - приобщение к культуре ребёнка в самом раннем возрасте.
По итогам конкурса пьеса-победитель может быть принята к постановке на сцене театра, сообщили в пресс-службе театра.
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