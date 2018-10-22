Татарский театр кукол "Экият" объявляет конкурс пьес для авторов

СЕГОДНЯ 20:05 2018-10-22T20:06:27+03:00

Конкурс решили провести для улучшения репертуара и поиска новых авторов

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Необычный конкурс проводят в Татарском государственном театре кукол «Экият». Ищут талантливых авторов, которые пишут пьесы для театра кукол на русском и татарском языках. Руководство театра решило провести конкурс в целях выявления потенциально талантливых авторов и качественное улучшение репертуара театра и развитие театрального искусства.

На конкурс «Новая пьеса для театра кукол» принимаются оригинальные пьесы для театра кукол, написанные на татарском и русском языках не позднее 2017 года. Указание года создания пьесы является обязательным.

Победителей будут выявлять в номинациях:

«Лучшая пьеса для детей на русском языке»;

«Лучшая пьеса для детей на татарском языке»;

«Пьеса для самых маленьких» для создания бэби спектакля. Задача этого направления - приобщение к культуре ребёнка в самом раннем возрасте.

По итогам конкурса пьеса-победитель может быть принята к постановке на сцене театра, сообщили в пресс-службе театра.

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