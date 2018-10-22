В Татарстане во время пожара на даче сгорел мужчина

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-22T16:12:27+03:00

В огне погиб 58-летний мужчина Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар в садовом обществе "Строитель-3" произошел 21 октября. Уже под утро, в 4.56, немногочисленные соседи заметили, что горит кирпичный садовый дом на участке №96. Вызвали пожарных, и к их приезду дом и припаркованный рядом автомобиль хозяина полыхали открытым огнем.

Общая площадь пожара составила 22 квадратных метра.

Во время разбора завалов обнаружили тело 58-летнего мужчины.

- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

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