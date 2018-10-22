В одном ряду с Токио, Абу-Даби и Вашингтоном: Казань вошла в число 30 самых чистых городов мира
Также в списке оказались столицы Швеции, Белоруссии и Норвегии
Фото: мэрия Казани.
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Столица Татарстана попала в очередной рейтинг. На сей раз Казань вошла в тридцатку самых чистых городов мира. Рейтинг опубликован на интернет-площадке крупной финансовой американской компании TheStreet. Топ-30 составлен на основе отзывов и рекомендаций путешественников, оставленных в системе бронирования Booking.com.
Безоговорочным лидером рейтинга стал Сингапур. Кроме того, в рейтинг вошли: японские Токио и Киото, Минск, Абу-Даби, Цюрих, Стокгольм, Вашингтон, Копенгаген, Осло и другие города.
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