2018-10-22T12:07:49+03:00
Происшествия

В Казани в аварии с инкассаторской машиной пострадали три человека

Выяснилось, что водитель легковушки не имел прав и сел за руль пьяным
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Авария произошла 20 октября поздно вечером на улице Ленинградской в Авиастроительном районе столицы Татарстана. По предварительным данным, инкассаторский микроавтобус выехал через две сплошные линии, чтобы срезать дорогу к торговому центру. Для водителя "ДЭУ Нексии", следующей сзади, этот маневр оказался неожиданным, и он попытался избежать столкновения, выехав на встречку. Но не удалось.

В результате аварии пострадали три человека - водитель легковушки и два его пассажира. Женщину зажало в салоне, но ее сумели вытащить очевидцы, не дожидаясь спасателей.

При разборе ДТП выяснилось, что водитель корейской иномарки не имел водительских прав и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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