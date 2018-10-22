2018-10-22T11:56:21+03:00
Общество

Автобус к микрорайону «М-14» в Казани начнет ходить с 3 ноября

Маршрут №55 будет продлен на три остановки
Владимир КРУПСКИЙ
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Автобус пойдет по новой дороге на улице Братьев Батталовых.Автобус пойдет по новой дороге на улице Братьев Батталовых.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Стало известно, когда к микрорайону «М-14» запустят автобусный маршрут. Добраться до него на общественном транспорте можно будет начиная с 3 ноября. Об этом сообщили в ходе делового понедельника в мэрии.

Напомним, что это стало возможным после завершения ремонта дороги по улице Братьев Батталовых. Теперь автобусный маршрут №55 продлен. Речь идет о трех новых остановках: «Торговый центр «Порт», «ул.Братьев Батталовых» и «ЖК Лесной городок».

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