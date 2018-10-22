В Татарстане воспитательницу детсада не пускали на работу, за нее вступились приставы

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-22T14:55:11+03:00

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Воспитательницу детского сада в городе Болгар уволили. Женщина не согласилась с этим, и подала в суд. Заслушав обе стороны, Фемида признала увольнените незаконным, постановила восстановить женщину на работе и выплатить ей все деньги за вынужденный прогул.

Несмотря на решение суда, заведующая детсадом не была готова вернуть на рабочее место свою подчиненную. Воспитательнице пришлось просить помощи у приставов. Завидев на пороге сотрудников УФССП Татарстана, заведующая попыталсь сбежать, но ей это не удалось. - Судебный пристав-исполнитель предупредила об ответственности за неисполнение решения суда, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Приставам удалось взыскать с работодателя недополученной заработной платы. Взыскательница поблагодарила приставов за оперативно выполненную работу.

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