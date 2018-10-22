В Авиастроительном районе города Казани горит строящийся дом
Охваченное огнем здание находится напротив дома №17 по улице Побежимова
Фото: соцсети
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В Казани с 10 утра горит фасад строящегося здания в Авиастроительном районе. Огнем охвачено здание напротив дома №17 по улице Побежимова.
Черный дым виден с разных точек города, его фото в социальных сетях этим утром опубликовали многие взволнованные горожане. На место возгарания оперативно выехал Казанский пожарно-спасательный гарнизон.
Это уже не первый пожар в этом доме. Так, 29 сентября на первом этаже загорелся рубероид.
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