2018-10-22T11:36:11+03:00
Происшествия

В Авиастроительном районе города Казани горит строящийся дом

Охваченное огнем здание находится напротив дома №17 по улице Побежимова
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Казани с 10 утра горит фасад строящегося здания в Авиастроительном районе. Огнем охвачено здание напротив дома №17 по улице Побежимова.

Черный дым виден с разных точек города, его фото в социальных сетях этим утром опубликовали многие взволнованные горожане. На место возгарания оперативно выехал Казанский пожарно-спасательный гарнизон.

Это уже не первый пожар в этом доме. Так, 29 сентября на первом этаже загорелся рубероид.

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