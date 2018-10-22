В Марий Эл мужчина забил свою тещу сковородкой
Трагедия произошла в Йошкар-Оле 19 октября. Как сообщает СУ СКР Марий Эл, во время совместного распития алкоголя 36-летний мужчина разозлился на мать свой сожительницы. Мужчина схватил со стола тяжелую чугунную сковородку и несколько раз ударил женщину по голове. Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по "Убийство", - сообщили в СУ СКР Марий Эл.
В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение, мужчина взят под стражу. Следствием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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