В Казани на одного безработного приходится 5 вакансий

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-22T11:16:40+03:00

Более 2,5 тысяч вакансий рассчитаны для иностранных граждан

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Казанские работодатели готовы предложить соискателям более 19 тысяч вакансий. За год число вакантных мест увеличилось на 1200 единиц.

- Подавляющее большинство, более 65%, - рабочие специальности. Специальности служащих занимают лишь треть вакансий, - подчеркнул на ”деловом понедельнике” директор городского центра занятости Марат Хайруллин.

Так, предприятиям и организациям требуются представители строительных (каменщики, бетонщики, арматурщики, плотники штукатуры, маляры) и заводских профессий (токари, электромонтажники, механики). Также свободны вакансии в транспортной отрасли и торговле, общественном питании, образовании (преподаватели, воспитатели детских садов) и медицине (врачи и медсестры).

Из числа заявленных вакансий порядка 2,5 тысяч рассчитаны на иностранных граждан.