В Казани появилось граффити в честь Михаила Девятаева

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-22T12:41:48+03:00

Вот такой рисунок появился на улице Девятаева Фото: соцсети

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В столице Татарстана на мостовых опорах на улице Девятаева появилось патриотическое граффити с изображением Героя Советского Союза Михаила Девятаева. На рисунке - поясной портрет самого старшего лейтенанта, силуэт самолета-штурмовика, силуэт ребенка с игрушечной моделью самолетика и надпись "Нам нужны герои".

Звание Героя Советского Союза Михаил Девятаев получил за свой подвиг - в результате успешного побега из плена он на захваченном у фашистов бомбардировщике вывез не только девять своих товарищей-военнопленных, но и передал командованию стратегически важные сведения о засекреченном центре на Узедоме. Там производилось и испытывалось ракетное оружие, точные координаты стартовых установок "Фау-2".

Место для граффити выбрано не случайно - Михаил Девятаев работал в Казанском речном порту, был дежурным по вокзалу, капитаном и испытателем и возглавял первые экипажи судов на воздушной подушке "Ракета" и "Метеор".

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