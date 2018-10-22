2018-10-22T13:30:25+03:00
Общество

Названы районы Казани с наибольшим количеством безработных

Столица Татарстана по числу безработных обходит другие города-миллионники
Юлия РЕВИНА
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Также городской показатель хуже чем по Татарстану в целом.Также городской показатель хуже чем по Татарстану в целом.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В этом году в Казани снизилось количество горожан, зарегистрированных в статусе безработных. По данным центра занятости населения города, у них на учете состоит 3425 человек, что на 384 человека меньше, чем в прошлом году. Об этом на очередном “деловом понедельнике” в мэрии города заявил директор центра Марат Хайруллин.

- Наибольшее число безработных зарегистрировано в Ново-Савиновском (754), Советском (750 человек) и Приволжском (661) районах Казани, - сказал спикер.

Самым “удачным” по этому показателю считается Вахитовский район города - на учете 246 человек.

Уровень безработицы в Казани выше чем по республике (0,49%). Также столица Татарстана существенно обошла Москву (0,34%) и Санкт- Петербург (0,32%).

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