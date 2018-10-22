В Марий Эл пенсионерка без прав врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-22T17:02:09+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

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Авария с участием отечественного внедорожника "Нива" произошла днем в воскресенье, 21 октября, в деревне Шукшиер Сернурского района. По предварительным данным, 57-летняя пенсионерка никогда не получала водительские права, но села за руль автомобиля.

В результате своей неопытности женщинане справилась с управлением и врезалась в дерево.

- Пенсионерка получила тяжелые травмы, ее поместили в реанимационное отделение районной больницы, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

Еще одна авария произошла в воскресенье в 20.20 в Йошкар-Оле. Там на автостоянке по улице Первомайской водитель иномарки TOYOTA COROLLA при движении задним ходом сбил 15-летнюю школьницу.

- Мужчина не убедился в безопасности маневра, - сообщили в Госавтоинспекции МВД Марий Эл. - Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

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