2018-10-22T20:50:19+03:00
Спорт

Казанский «Ак Барс» обвинили в нарушении этического регламента

По мнению двукратного Олимпийского чемпиона Игоря Ларионова, клуб из Татарстана не правильно поступил с форвардом Павлом Падакиным, н дав тому шанса закрепиться в основе
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Переход форварда Павла Падакина из «Ак Барса» в «Нефтехимик» не причислишь к числу самых громких в КХЛ. Впрочем, как рассказал в интервью порталу Championat.com двукратный олимпийский чемпион, а ныне хоккейный агент Игорь Ларионов, казанский клуб повел себя не правильно. Дело в том, что форвард переходил в стан «Ак Барса» в качестве одного из лидеров «Сочи», но в Казани ему и шанса не дали, отправив в фарм-клуб

- Я рад за Пашу. Жалко, что его недооценили в Казани. Сожалею, что «Ак Барс» отправил его в фарм-клуб, даже не дав человеку шанса. Это чистейшее нарушение этического регламента по отношению к игроку. К сожалению, это происходит, это большой минус для лиги. Такого не должно быть. Рад, что сейчас Падакин играет в правильном месте и приносит пользу команде, - заявил Ларионов.

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