Двух пропавших девочек из Кирова нашли в Казани
Как оказалось в столицу Татарстана они приехали отдохнуть
Фото: поисковый отряд Лиза Алерт
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С 18 октября в Кирове и ближайших городах проходили активные поиски двух несовершеннолетних девочек 15 и 13 лет. Они нашлись, но за несколько сотен киллометров - в Казани.
Как оказалось, путешественницы просто решили отдохнуть, и в то время, когда их родители и волонтеры прочесывали родные окрестности, девочки наслаждались красотами столицы Татарстана. Об их местоположении родным сообщил общий знакомый.
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