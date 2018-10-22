2018-10-22T10:26:46+03:00
Общество

Двух пропавших девочек из Кирова нашли в Казани

Как оказалось в столицу Татарстана они приехали отдохнуть
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: поисковый отряд Лиза АлертФото: поисковый отряд Лиза Алерт
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С 18 октября в Кирове и ближайших городах проходили активные поиски двух несовершеннолетних девочек 15 и 13 лет. Они нашлись, но за несколько сотен киллометров - в Казани.

Как оказалось, путешественницы просто решили отдохнуть, и в то время, когда их родители и волонтеры прочесывали родные окрестности, девочки наслаждались красотами столицы Татарстана. Об их местоположении родным сообщил общий знакомый.

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