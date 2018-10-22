2018-10-22T10:09:26+03:00
Общество

Гости «Вкусной Казани» съели более 12 тонн еды и выпили три тысячи литров напитков

Гастрономический фестиваль в столице Татарстана стоит признать успешным
Владимир КРУПСКИЙ
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Фестиваль проводится с 2016 года.Фестиваль проводится с 2016 года.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Казани в очередной раз прошел гастрономический фестиваль«Вкусная Казань». За два дня его посетили более 36 тысяч человек. По данным Комитета по развитию туризма Казани, на фестивале было съедено более 12 тонн еды и выпито более 3 тысяч литров напитков.

Для гостей мероприятия приготовили немало интересного. Так, возле точек питания прошли мастер-классы и фотосессии, организованные кафе и ресторанами. Также на фестивале прошло народное голосование за звание «Самого вкусного ресторана города» и «Самого любимого фермера».

Справка КП

Фестиваль «Вкусная Казань» – главное республиканское гастрономическое событие, на котором представлены национальная кухня и ведущие концепции и проекты в сфере общественного питания Казани. В 2016 году фестиваль посетили более 20 тысяч человек, в 2017 году - более 50 тысяч посетителей, а весной 2018 года за два дня более 25 тысяч гостей.

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