2018-10-22T13:05:12+03:00
Звезды

В Казани опубликована программа фестиваля "Зиланткон"

Международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр состоится со 2 по 5 ноября
Лика ИСАЕВА
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Во время конвента пройдут боиВо время конвента пройдут боиФото: Лика ИСАЕВА
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В обновленном КДК имени Ленина в Казани со 2 по 5 ноября пройдет международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр "Зиланткон". На этот раз всем участникам обещали показать большую театральную программу. Среди участников - молодежные коллективы из Москвы, Иваново и других городов России. Они покажут зрителям музыкальные, танцевальные и драматические постановки. Среди участников - Казанский народный музыкальный театр "Лориэн", который откроет конвент 2 ноября.

Московский Молодежный музыкальный театр "Волки Мибу" покажет зрителям три спектакля – "Лисья сказка", "Родная кровь" или "Куда идет демон?".

Будут и балы, которые начнутся 3 ноября, когда московская команда KatzenGluck проведет рок-бал, организованный по мотивам игровой вселенной «Vampire: The Masquerade». Уже 4 ноября на "Королевском балу в Стедвике" встретятся мира "Меча и Магии". Также в этот день пройдут турниры по артистическому фехтованию, бои на мечах и шпагах.

В течение всего конвента пройдет традиционный конкурс костюмов.

Всего на фестивале представят около 200 событий.

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