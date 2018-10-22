2018-10-22T09:47:55+03:00
Общество

Сергей Шнуров в следующем году даст концерт на "Казань Арене" и рассчитывает на аншлаг

Арена вмещает 45 тысяч зрителей, вот только полные трибуны ранее заполнялись только на матчах Чемпионата мира по футболу
Владимир КРУПСКИЙ
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Ранее Шнуров в Казани выступал на "Татнефть Арене".Ранее Шнуров в Казани выступал на "Татнефть Арене".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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28 июня 2019 года в Казань в очередной раз пожалует группировка "Ленинград" с ее лидером Сергеем Шнуровым. Причем, если ранее местом концертов почти неизменно была "Татнефть Арена", то теперь Шнурову и компании 8,5 тысяч зрителей оказалось мало. Они решили собрать в Казани 45 тысяч фанатов. Дело в том, что следующий концерт "Ленинграда" в столице Татарстана пройдет на стадионе "Казань Арена".

Накануне Шнуров выступал в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Санкт-Петербург". Трибуны были заполнены до отказа, а это, между прочим, 65 тысяч человек.

В следующем году Шнуров выступит и на других стадионах, которые в 2018 году принимали матчи Чемпионата мира - в Калининграде, Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, а завершится турне традиционно в Санкт-Петербурге.

Отметим, что аншлаги на "Казань Арене" крайняя редкость. Полный стадион можно было увидеть только на матчах Чемпионата мира по футболу. На матчи "Рубина" редко приходят более пяти тысяч человек.

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