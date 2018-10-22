В текущем году в Казани отремонтировали дороги в 430 дворах

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-22T09:35:45+03:00

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Дорожные работы в Казани ведутся не только на оживленных магистралях, но и во дворах. Так, за семь последних лет удалось привести в надлежащий вид территорию 2215 дворов. Это почти три четверти от общего количества территорий. Всего в Казани насчитывается 3040 дворов.

В 2018 году благоустроены 430 дворовых территорий общей площадью 457 тысяч квадратных метров, что на 20% больше, чем в прошлом году. В 32 дворах (Ямашева 74, 76, Амирхана, 2а, 6; 2-я Газовая 5; Декабристов 100, 102, 104; Ямашева, 4, 6; Красикова 18, 20; Ферганская 3, 5, Гагарина 103, 105, 107, Восход, 22; Дружбы 2, 4, 6, 10, 12; Сибирский Тракт, 17; Заря 24; Попова 2, 4, 6, бульвар «Фучика» вдоль домов Минская 6, 8, 10, 24), помимо ремонта асфальта выполнена установка детских игровых комплексов, спортивного оборудования, скамеек.

В благоустроенных дворах оборудовано дополнительно 5 тысяч парковочных мест. Всего по итогам благоустройства дворов с 2011 года с учетом текущего их количество увеличилось на 29 тысяч.