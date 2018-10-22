Боле 80% дорог Казани приведено в нормативное состояние

СЕГОДНЯ 09:23 2018-10-22T09:23:37+03:00

Еще шесть лет назад эта цифра была в два раза меньше

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Объемы дорожных работ, сделанных и запланированных в Казани в течение двух последних лет, просто впечатляют. За два года удалось выполнить больше работ, чем за пять предыдущих лет. Впрочем, выделенные средства позволяли размахнуться. На дорожные работы за это время выделили 12,5 миллиардов рублей.

На сегодняшний день в Казани в нормативное состояние приведены 81% дорог, тогда как шесть лет назад этот показатель был в 2 раза меньше. Благодаря масштабным дорожным работам общая протяженность улично-дорожной сети города увеличилась на 42 километра и на сегодня составляет 1888 километров, ее площадь выросла на 1,5 миллиона квадратных метров и достигла более 20 миллионов. Увеличилась и средняя ширина проезжей части улиц. Она составляет на данный момент 11 метров.

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