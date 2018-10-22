Анита Цой отменила концерты в Татарстане

СЕГОДНЯ 08:56 2018-10-22T08:56:34+03:00

Анита Цой выступала уже в Казани в феврале 2017 года Фото: Лика ИСАЕВА

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Во время гастрольного турне по России в субботу, 20 октября, Аните Цой стало плохо во время выступления на Кубани. Она выступала на дне рождения одного из отелей. Певицы увезли увезли в ближайшую больницу, а затем на вертолете санавиации переправили в краевую больницу Краснодара.

В связи с предстоящей операцией, про которую рассказал концертный директор певицы, было принято решение отменить ряд концертов, назначенных на ближайшие дни. Среди отмененных стали концерты в Набережных Челнах и Казани. Они должны были состояться 23 и 25 октября. Сама Анита Цой на личной странице в социальной сети Instagram сообщила, что «попала в больницу, госпитализирована». Выступления состоятся в другие даты, однако, когда именно, пока не уточняется.

Комментарий она записала во время полета из станицы Старощербиновской. Директор артистки Дмитрий Бушуев уточнил, у Цой «обострилась желчнокаменная болезнь, ей нужна операция».

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