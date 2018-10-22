МВД Татарстана раскрыло причину ожогов подростка

СЕГОДНЯ 08:39 2018-10-22T08:40:24+03:00

Мальчики решили прокатиться по пылающей горки Фото: Из материалов пресс-службы

Мальчик попал в больницу после поджога

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ЧП, в котором пострадал 14-летний подросток, произошло в субботу, 20 октября. Из своего домана улице Дубравной в РКБ был доставлен подросток с ожогами 3 степени.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что пострадавший мальчик вместе со своими друзьями из хулиганских соображений решил поджечь детскую горку во дворе и проехать по ней.

Мальчики выплеснули на скат горки легковоспламеняющуюся жидкость, зажгли спичку. Первый проехавшийся по ней и оказался в больнице - на ребенке воспламенились штаны и куртка.

- Когда будет дана оценка причиненного действиями подростков ущерба, родителям придется возмещать его, поскольку предполагаемые виновники несовершеннолетние, - сообщили в МВД Татарстана.

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