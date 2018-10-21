2018-10-21T18:22:22+03:00
Происшествия

В Татарстане под колесами автомобиля погиб мужчина, спешивший на помощь попавшим в аварию

Трагедия произошла в Заинском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места столкновенияС места столкновенияФото: соцсети
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Трагедия произошла в Заинском районе республики в субботу, 20 октября, в 20.39 на автодороге "Набережные Челны - Альметьевск". По предварительным данным, столкнулись два автомобиля - "четырнадцатая" и "КИО Рио". Как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, водитель отечественной легковушки при обгоне выехал на встречку, где и столкнулся в иномаркой. Неподалеку от места столкновения начали останавливаться автомобили, и водители поспешили на помощь пострадавшим. Водитель "двенадцатой" при попытке объехать место аварии сбил спешащего на помощь к пострадавшим мужчину. Сила удара была такова, что пострадавший скончался на месте.

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