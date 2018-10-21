2018-10-21T18:02:56+03:00
Происшествия

МЧС Татарстана: Тушение свалки к деревни Прости продолжается

На месте работают спасатели и дорожные рабочие
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Чрезвычайное ведомство сообщает о ходе ликвидации пожара на свалке твердых бытовых отходов возле деревни Прости в Нижнекамском районе республики. Напомним, пожар начался в пятницу, 19 октября.

На данный момент площадь загорания составляет 2200 квадратныхметров, ликвидировано на площади 3800 квадратных метров. Огонь тушат при помощи засыпания слоем грунта от 30 до 200 см.

За воскресенье 21 октября с момента загорания завезено 4 048 куб. метров грунта, всего сделано 506 рейсов. Для обеспечения бесперебойной подачи воды произведена врезка в водовод диаметром 150 мм, расположенного на расстоянии 900 метров от свалки. Проходит опресовка трубопровода.

Жалоб от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступало.

Работы организованы в круглосуточном режиме. В темное время суток полигон освещает 1 автомобиль связи и освещения, сообщили в МЧС Татарстана.

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В Татарстане горит свалка в деревне "Прости".МЧС Татарстана

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