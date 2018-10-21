В Татарстане на трассе "Казань-Оренург" легковушка врезалась в припаркованную "Газель"

СЕГОДНЯ 17:44 2018-10-21T17:44:46+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лаишевском районе республии на трассе "Казань-Оренбург" возле деревни Сокуры. По предварительным данным, водитель легковушки превысил безопасную скорость, не соблюдал дистанцию и врезался в припаркованную на обочине "Газель".

В результате аварии легковушку разбило так, что водитель оказался зажат в искореженном салоне. Для того, чтобы вызволить пострадавшего мужчину, спасателям пришлось вырезать его из салона автомобиля.

По предварительным данным, водитель "Газели" припарковал автомобиль на обочине, и не обозначил место парковки ни габаритными огнями, ни дорожными знаками.

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