2018-10-21T17:08:24+03:00
Происшествия

В Татарстане сел на мель прогулочный катер

В этом происшествие пострадавших нет
Лика ИСАЕВА
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Катер сел на мельКатер сел на мельФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 21 октября в 9.50 на реке Волга напротив села Боровое Матюшино. Там напротив санатория "Санта" на 1315 километре за левой кромкой судового хода реки сел на мель прогулочный катер "Ярославец".

Попавшие в передрягу судоводитель и его пассажир сообщили о происшествии спасателям. Повреждений и водотечности корпуса нет, застрявшее судно судовому ходу не мешает.

От помощи МЧС отказались.

Выяснилось, что катер следовал по маршруту "Нижний Услон - Казань". Когда вышел из строя главный двигатель, то катер ветром навалило на мель в районе захода в Победилово. Потеря осадки составила 15 см в кормовой части.

Со слов ответственного за безопасность судно будет сниматься с мели методом буксировки, сообщили в МЧС Татарстана.

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