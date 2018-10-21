В Чувашии "Газель" насмерть сбила пенсионера-велосипедиста
Наезд на 63-летнего велосипедиста произошел в субботу, 20 октября, в 17.30 на 36-м километре автодороги "Шихазаны – Калинино" Вурнарского района республики.
По предварительным данным, 33-летний водитель превысил безопасную скорость и сбил жителя села Калинино, который и сам нарушил правила-дорожного движения - ехал на велосипеде в попутном направлении, не имея при себе одежды со световозвращающими элементами.
От полученных травм пенсионер скончался на месте наезда. Его тело до приезда родственников охранял верный пес.
- Предполагаемый виновник аварии был освидетельствован, состояние алкогольного опьянения не установлено, - сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии. - Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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