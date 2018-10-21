В Казани установят вызывной светофор на опасном пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-21T14:54:56+03:00

Вот такие работы сейчас происходят на проспекте Ибрагимова. Фото: Лика ИСАЕВА

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В Московском районе столицы Татарстана на проспекте Ибрагимова напротив дома №61 и спорткомплекса "Батыр" готовятся к установке вызывного светофора для безопасного пешеходного перехода по "зебре". Для того, чтобы перейти дорогу, необходимо будет нажать кнопку, чтобы загорелся "зеленый" сигнал.

На данный момент с двух сторон оживленной магистрали выкопаны ямы для установки механизмов.

С начала сентября на проспекте Ибрагимова в разных местах произошли наезды на пешеходов которые переходили дорогу по "зебре". В одном случае погибли мать и ее школьница-дочь.

Установить вызывные светофоры на опасных участках пообещал установить главный Госавтоинспектор МВД Татарстана Ленар Габдурахманов после этого резонансного ДТП. Для установки таких светофоров требуются финансовые средства, которые должна предоставить администрация города.

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