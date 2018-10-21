В Казани из горящей квартиры спасли пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-21T15:27:40+03:00

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Пожар в квартире на четвертом этаже многоэтажного дома на улице Чуйкова в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана произошел 20 октября в 10.16. По предварительным данным, 91-летняя хозяйка квартиры неосторожно обращалась с огнем, и начался пожар.

Возгорание заметили соседи и прохожие, они вызвали пожарных.

Приехавшие огнеборцы сумали быстро вызволить из задымленного помещения пострадавшую пенсионерку.

Женщина с отравлением продуктами горения и ожогом лица 1-2 степени (10%) госпитализирована в городскую клиническую больницу №7, - сообщили в МЧС Татарстана.

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