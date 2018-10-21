В Татарстане нашли лодку, вместе с которой пропали двое мужчин

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-21T14:12:46+03:00

Тело одного из них обнаружили неподалеку от прибившейся к берегу лодки

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ЧП произошло на реке Каме в Мамадышском районе республики. Возле села Омары нашли бесхозную лодку. Ее течением прибило к берегу, вскоре вблизи ее нашли тело 39-летнего мужчины.

Спасатели вытащили на берег тело погибшего, осмотрели лодку, в ней оказались документы 40-летнего мужчины.

Местные рыбаки вспомнили, что 19 октября на рыбалку приехали двое мужчин. Были сильно пьяны, но все-таки отправились рыбачить с лодки. Вероятно, они упали с лодки, самостоятельно выбраться не смогли, и утонули.

- Организованы поиски пропавшего мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана. - Обследовано четыре километра береговой линии, поиск результатов не дал. Причина происшествия устанавливается.

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