В Татарстане нашли лодку, вместе с которой пропали двое мужчин
ЧП произошло на реке Каме в Мамадышском районе республики. Возле села Омары нашли бесхозную лодку. Ее течением прибило к берегу, вскоре вблизи ее нашли тело 39-летнего мужчины.
Спасатели вытащили на берег тело погибшего, осмотрели лодку, в ней оказались документы 40-летнего мужчины.
Местные рыбаки вспомнили, что 19 октября на рыбалку приехали двое мужчин. Были сильно пьяны, но все-таки отправились рыбачить с лодки. Вероятно, они упали с лодки, самостоятельно выбраться не смогли, и утонули.
- Организованы поиски пропавшего мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана. - Обследовано четыре километра береговой линии, поиск результатов не дал. Причина происшествия устанавливается.
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