В Татарстане на ночной дороге иномарка столкнулась с трактором
Авария с участием иномарки "Шкода" и трактора "Нью Холланд" произошла в Лениногорском районе республики в ночь на субботу, 20 октября. По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения - не уступил дорогу автомобиля на главной дороге, выезжая со второстепенной.
Автомобиль оказался сильно искореженФото: МЧС Татарстана
В результате аварии возле кладбищая села Старая Письмянка столкнулись трактор и легковушка. После аварии 30-летний водитель легковушки оказался зажат в салоне автомобиля. Его вызволяли спасатели МЧС Татарстана.
- Дежурная смена спасателей ЗПСО-7 произвела отключение аккумулятора автомобиля, пострадавшего извлекли и передали бригаде СМП, - сообщили в МЧС Татарстана.
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