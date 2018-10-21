В Татарстане на ночной дороге иномарка столкнулась с трактором

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-21T13:04:33+03:00

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Авария с участием иномарки "Шкода" и трактора "Нью Холланд" произошла в Лениногорском районе республики в ночь на субботу, 20 октября. По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения - не уступил дорогу автомобиля на главной дороге, выезжая со второстепенной.

Автомобиль оказался сильно искореженФото: МЧС Татарстана

В результате аварии возле кладбищая села Старая Письмянка столкнулись трактор и легковушка. После аварии 30-летний водитель легковушки оказался зажат в салоне автомобиля. Его вызволяли спасатели МЧС Татарстана.

- Дежурная смена спасателей ЗПСО-7 произвела отключение аккумулятора автомобиля, пострадавшего извлекли и передали бригаде СМП, - сообщили в МЧС Татарстана.

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