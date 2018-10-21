В Татарстане пожар свалки сняли с беспилотника

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-21T11:59:26+03:00

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В Татарстане продолжаются мероприятия по ликвидации возгорания на свалке вблизи села Прости в Нижнекамском районе республики. Напомним, пожар начался в пятницу, 19 октября. Горели покрышки и мусор, по состоянию на 18.30 субботы, 20 октября, общая площадь действующего загорания составляет 3200 квадратных метров. Пожарным уже удалось ликвидировать очаги загорания на площади 2800 квадратных метров. Тушение загорания производится путем засыпания слоем грунта от 30 до 100 см.

Всего завезены 2632 кубометров метров грунта, самосвалами сделано 329 рейсов. Также проводится проливка интенсивно тлеющих очагов 2 стволами РСК-50 от пожарной автоцистерны.

Для осуществления мониторинга за обстановкой на полигоне ТБО применялся квадрокоптер. Роспотребнадзор Татарстан взял пробы воздуха. По результатам исследования превышения ПДК не выявлено.

- Жалоб от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступало, сообщили в МЧС Татарстана.

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