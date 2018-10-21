В Казани авария с перевернувшимся внедорожником-иномаркой попала на видео
Серьезная авария попала на камеру видеорегистратора автомобиля очевидца. Все произошло 18 октября на перекрестке улиц Муштари и Горького. Пока для автомобилистов со стороны улицы Горького горел запрещающий "красный" сигнал светофора, законопослушные водители ждали возможности продолжить движение. Но не водитель черной иномарки. Он решил проскочить перекресток на "красный", и в этот миг со стороны улицы Муштари на свой "зеленой" двигался красный автомобиль.
После столкновения черная иномарка перевернулась и притормозила только лежа на боку. Красный автомобиль получил серьезные повреждения.
К перевернувшемуся автомобилю поспешили водители, ставшие очеидцами аварии.
По предварительным данным, пострадали оба водителя.
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В Казани внедорожник вылетел на "красный" и перевернулся.! другой источник
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