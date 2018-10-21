2018-10-21T12:44:21+03:00
Происшествия

В Татарстане спасатели вскрыли металлическую дверь, чтобы спасти пенсионерку

Женщину передали медикам
Лика ИСАЕВА
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Сначала дверь пытались вскрыть различными инструментами.Сначала дверь пытались вскрыть различными инструментами.Фото: МЧС Татарстана
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В службу "112" в пятницу, 19 октября, позвонила 38-летняя женщина Альметьевска и рассказала, что ее 84-летняя бабушка попала в беду. Внучка с 9.00 пытается дозвониться до пенсионерки, но та не берет трубку. Квартира закрыта изнутри, попасть внутрь внучка не может. Бабушка чувствовала себя поледние дни неважно, вот она и беспокоится за нее.

На место выехали спасатели, медики и участковый. Металлическую дверь попытались сначала вскрыть разными инструментами, но все-таки пришлось применить пилу-болгарку.

Все же пришлось ее разрезать Фото: МЧС Татарстана

Все же пришлось ее разрезатьФото: МЧС Татарстана

Когда дверь вскрыли, то нашли пенсионерку на полу, она не могла встать. Женщине требовалась медицинская помощь. Подняв женщину и переложив ее на кровать, спасатели передали ее врачам "скорой помощи".

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