В Татарстане скутерист без прав врезался в легковушку и погиб

СЕГОДНЯ 09:19 2018-10-21T09:19:23+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Заинском районе республики 19 октября в 19.40. По местной автодороге "Новоспасск - Старй Бусеряк" двигалась "двенадцатая", которой управляла 29-летняя женщина. На первом километре автодороги в ее автомобиль врезался на высокойскорости скутер "Пегас". От полученных травм водитель погиб на месте.

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что погибший отправился кататься, не имея водительских прав, не надев на голову защитный шлем. В результате этого он и получил травмы, не совместимые с жизнью.

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