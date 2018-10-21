2018-10-21T09:19:23+03:00
Происшествия

В Татарстане скутерист без прав врезался в легковушку и погиб

Авария произошла в Заинском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Заинском районе республики 19 октября в 19.40. По местной автодороге "Новоспасск - Старй Бусеряк" двигалась "двенадцатая", которой управляла 29-летняя женщина. На первом километре автодороги в ее автомобиль врезался на высокойскорости скутер "Пегас". От полученных травм водитель погиб на месте.

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что погибший отправился кататься, не имея водительских прав, не надев на голову защитный шлем. В результате этого он и получил травмы, не совместимые с жизнью.

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