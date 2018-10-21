2018-10-21T08:07:02+03:00
Экономика

На сельхозярмарки в Казани привезли продукцию на 57,5 миллионов рублей

Свежий урожай раскупался жителями столицы республики очень быстро
Лика ИСАЕВА
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Свою продукцию в Казань привезли фермерыСвою продукцию в Казань привезли фермерыФото: Из материалов пресс-службы
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В Казани продолжаются сельскохозяйственные ярмарки, где произаводители могу реализовать свою продукцию напрямую покупателю, без посредников. В субботу, 20 октября, такие ярмарки прошли на 11 площадках в столице Татарстана. Всего было завезено продукции на сумму около 57,5 миллонов рублей, задействовано 646 машин.

Ярмарки проинспектировал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов, заместители министра, руководители подразделений АПК.

- Районные подразделения привезли собственную продукцию: капусту, морковь, свеклу и другие овощные культуры, - сообщил директор ФГБУ «Управление Татмелиоводхоз» Марс Хисматуллин. - Население хорошо покупают зерновые и овощные культуры. Обычно продукция реализуется на 90 - 95%.

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