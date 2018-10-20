В Татарстане убрали 2,1 миллиона тонн сахарной свеклы
На данный момент в Татарстане собрано 95% сахарной свеклы. Это порядка 2,1 миллиона тонн. До конца следующей недели осталось собрать техническую культуру с 3,4 тысячи гектар. Об этом на совещании в доме правительства республики рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов.
Также во время встречи было отмечено, что по этому показателю республика занимает 6 место среди регионов России. Средняя урожайность сахарной свеклы в Татарстане — 340 центнер/гектар.
Всего с начала уборки из сахарной свеклы произведено 110 тысяч тонн сахарного песка.
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