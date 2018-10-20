2018-10-20T16:24:01+03:00
Общество

В Татарстане убрали 2,1 миллиона тонн сахарной свеклы

По этому показателю республика занимает 6 место среди регионов России
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На данный момент в Татарстане собрано 95% сахарной свеклы. Это порядка 2,1 миллиона тонн. До конца следующей недели осталось собрать техническую культуру с 3,4 тысячи гектар. Об этом на совещании в доме правительства республики рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов.

Также во время встречи было отмечено, что по этому показателю республика занимает 6 место среди регионов России. Средняя урожайность сахарной свеклы в Татарстане — 340 центнер/гектар.

Всего с начала уборки из сахарной свеклы произведено 110 тысяч тонн сахарного песка.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Йошкар-Оле провели праздник улицы Комсомольская в честь автопробега
Именное дерево «Комсомольской правды» появилось в Йошкар-Оле
В Казани эвакуировали торговый центр "Park House"
В Татарстане годовой план по капитальному ремонту жилых домов выполнен на 80%
Участников автоэкспедиции, посвященной 100-летию Комсомола встретили в Чебоксарах
На горьковском шоссе автобус №72 столкнулся с внедорожником
На Волге спасатели оказали помощь катеру, который сел на мель
В Чувашии появилась именная скамейка «Комсомольской правды»
В Татарстане ищут мужчину, который пропал в начале сентября
В Лаишевском районе открылась мечеть со спортивной площадкой
В Чебоксарах пьяный мужчина напал с заточенным гвоздем на полицейского
Количество автобусов, курсирующих между Чебоксарами и Новочебоксарском, увеличится
В Марий Эл на трассе опрокинулся мотороллер: водитель в реанимации
Шесть казанских поселков оставят без воды на двое суток
В Чувашии в обвалившейся траншеи погибли двое рабочих
В Казани воронежскому камерному театру вручили статуэтку Качалова в образе Чацкого
В Татарстане водитель "Лады" хотел избежать столкновения и вылетела в кювет