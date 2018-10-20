2018-10-20T17:20:47+03:00
Общество

В Казани судебные приставы за долги по кредитам арестовали четыре автомобиля

Если через 10 дней должники не исправятся, то их имущество пойдет на реализацию
Алина ГАБДУЛИНА
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На месте было погашено в общей сложности 48 тысяч рублей долга.На месте было погашено в общей сложности 48 тысяч рублей долга.Фото: Валерий РОМАНОВ
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В пятницу, 19 октября, судебные приставы и сотрудники ГИБДД устроили рейд на Оренбургском тракте в Казани. В ходе него, были составлены 6 актов описи и ареста имущества, среди которых 4 автомобиля: три иномарки и один грузовой "КамАЗ".

Причиной ареста стало то, что их владельцы имели задолженность по кредитам. Если в течение 10 дней они не исправятся, то машину уйдут на реализацию.

- Арест имущества, которое можно направить на реализацию, производится в случаях, когда сумма задолженности превышает 3 тысячи рублей, - напоминает УФССП России по Татарстану.

Узнав о возможной реализации автомобиля, некоторые должники все же решились выплатить долг. Так, на месте было погашено в общей сложности 48 тысяч рублей долга.

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