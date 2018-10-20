2018-10-20T14:59:08+03:00
Общество

В Казани эвакуировали торговый центр "Park House"

В здании сработала пожарная сигнализация
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Днем в субботу, 20 октября, в торгово-развлекательном центре "Park House" произошла эвакуация. В то время, когда люди делали покупки, голос по громкой связи попросил всех без паники покинуть здание.

По фотографиям в социальных сетях видно, что горожан в торговом центре было немало. Через некоторое время их вновь запустили в здание, объяснив, что проблема была решена.

Причиной эвакуации называют внештатную ситуацию в одном из магазинов. В социальных сетях говорят, что в ТЦ сработала пожарная сигнализация, но возгорания обнаружено не было.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Йошкар-Оле провели праздник улицы Комсомольская в честь автопробега
В Татарстане убрали 2,1 миллиона тонн сахарной свеклы
Именное дерево «Комсомольской правды» появилось в Йошкар-Оле
В Татарстане годовой план по капитальному ремонту жилых домов выполнен на 80%
Участников автоэкспедиции, посвященной 100-летию Комсомола встретили в Чебоксарах
На горьковском шоссе автобус №72 столкнулся с внедорожником
На Волге спасатели оказали помощь катеру, который сел на мель
В Чувашии появилась именная скамейка «Комсомольской правды»
В Татарстане ищут мужчину, который пропал в начале сентября
В Лаишевском районе открылась мечеть со спортивной площадкой
В Чебоксарах пьяный мужчина напал с заточенным гвоздем на полицейского
Количество автобусов, курсирующих между Чебоксарами и Новочебоксарском, увеличится
В Марий Эл на трассе опрокинулся мотороллер: водитель в реанимации
Шесть казанских поселков оставят без воды на двое суток
В Чувашии в обвалившейся траншеи погибли двое рабочих
В Казани воронежскому камерному театру вручили статуэтку Качалова в образе Чацкого
В Татарстане водитель "Лады" хотел избежать столкновения и вылетела в кювет