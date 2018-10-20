В Казани эвакуировали торговый центр "Park House"

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-20T14:59:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в субботу, 20 октября, в торгово-развлекательном центре "Park House" произошла эвакуация. В то время, когда люди делали покупки, голос по громкой связи попросил всех без паники покинуть здание.

По фотографиям в социальных сетях видно, что горожан в торговом центре было немало. Через некоторое время их вновь запустили в здание, объяснив, что проблема была решена.

Причиной эвакуации называют внештатную ситуацию в одном из магазинов. В социальных сетях говорят, что в ТЦ сработала пожарная сигнализация, но возгорания обнаружено не было.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»