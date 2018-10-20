В Татарстане годовой план по капитальному ремонту жилых домов выполнен на 80%

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-20T14:43:01+03:00

Помимо это сейчас ведутся ремонтные работы в 20 детских садах

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В доме правительства Татарстана прошло совещание, министр архитектуры, строительства и ЖКХ республики Ирек Файзуллин рассказал о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

На данный момент в Татарстане годовой план выполнен на 80%. За последнюю неделю динамика составила 6,5%. Также ремонтные работы сейчас ведутся в 20 детских садах из 94 ожидающих своей очереди.

Вместе с этим, стартовала работа по программе 2019 года — ведется подготовка необходимой документации.

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