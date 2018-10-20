На горьковском шоссе автобус №72 столкнулся с внедорожником
В субботу, 20 октября, приблизительно в 12 часов дня на горьковском шоссе, рядом с озером Лебяжье автобус, следовавший по маршруту №72, столкнулся с внедорожником марки Volkswagen.
На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощиФото: Александр ЧЕРНОВ
От удара иномарку отбросило в кювет. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
Известно, что в результате столкновения пострадал семилетний ребенок, находившийся в салоне внедорожника. Помимо этого сообщается о шести пострадавших в салоне автобуса.
Подробности аварии выясняются.
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