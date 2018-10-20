2018-10-20T13:31:38+03:00
Происшествия

На горьковском шоссе автобус №72 столкнулся с внедорожником

Иномарку от удара отбросило в кювет
Алина ГАБДУЛИНА
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Подробности аварии выясняются.Подробности аварии выясняются.Фото: Александр ЧЕРНОВ
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В субботу, 20 октября, приблизительно в 12 часов дня на горьковском шоссе, рядом с озером Лебяжье автобус, следовавший по маршруту №72, столкнулся с внедорожником марки Volkswagen.

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи Фото: Александр ЧЕРНОВ

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощиФото: Александр ЧЕРНОВ

От удара иномарку отбросило в кювет. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Известно, что в результате столкновения пострадал семилетний ребенок, находившийся в салоне внедорожника. Помимо этого сообщается о шести пострадавших в салоне автобуса.

Подробности аварии выясняются.

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