На Волге спасатели оказали помощь катеру, который сел на мель

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-20T13:03:22+03:00

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В пятницу, 19 октября, в Лаишевском районе Татарстана, в Боровом Матшино сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №2 помогли катеру, который сел на мель в Волге.

Помощь понадобилась судну "Сильвер", длинной 6,5 метров. Известно, что детей на борту не оказалось.

- Судоводители! Учитывайте снижение уровня воды на Волге и Каме! - просит главное управление МЧС России по Татарстану.

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