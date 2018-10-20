На Волге спасатели оказали помощь катеру, который сел на мель
Инцидент произошел в населенном пункте Боровое Матюшино
Фото: МЧС России по Татарстану
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В пятницу, 19 октября, в Лаишевском районе Татарстана, в Боровом Матшино сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №2 помогли катеру, который сел на мель в Волге.
Помощь понадобилась судну "Сильвер", длинной 6,5 метров. Известно, что детей на борту не оказалось.
- Судоводители! Учитывайте снижение уровня воды на Волге и Каме! - просит главное управление МЧС России по Татарстану.
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