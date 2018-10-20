В Татарстане ищут мужчину, который пропал в начале сентября

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-20T11:05:10+03:00

В последний раз его видели на территории Сабинского района республики

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В Татарстане идут поиски 37-летнего Романа Рогожина, который пропал в первых числах сентября. В последний раз мужчину видели на территории Сабинского района республики.

Рост Романа примерно 170 сантиметров, телосложение у него худощавое, волосы темные с залысиной, глаза голубые. На момент пропажи мужчина был одет в черную водолазку, черные брюки и черные галоши.

Родственники считают, что Роман может находиться и в соседних регионах.

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