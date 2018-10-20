В Татарстане ищут мужчину, который пропал в начале сентября
В последний раз его видели на территории Сабинского района республики
Фото: Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Татарстане идут поиски 37-летнего Романа Рогожина, который пропал в первых числах сентября. В последний раз мужчину видели на территории Сабинского района республики.
Рост Романа примерно 170 сантиметров, телосложение у него худощавое, волосы темные с залысиной, глаза голубые. На момент пропажи мужчина был одет в черную водолазку, черные брюки и черные галоши.
Родственники считают, что Роман может находиться и в соседних регионах.
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