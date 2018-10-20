В Лаишевском районе открылась мечеть со спортивной площадкой

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-20T10:18:00+03:00

На ней могут заниматься люди разных возрастов, национальностей, вероисповеданий

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 19 октября, в селе Усады Лаишевского района прошло торжественное открытие мечети "Ихлас". На ее территории расположилась спортивная площадка для людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий.

В мероприятии приняли участие глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов, депутат Государственного совета Михаил Сыровацкий и ректор КГАСУ Ришат Низамов.

Мечеть строилась два года, но уже в прошлом году здесь совершали намаз - рабочие доделывали спортивную площадку.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»