В Лаишевском районе открылась мечеть со спортивной площадкой
В пятницу, 19 октября, в селе Усады Лаишевского района прошло торжественное открытие мечети "Ихлас". На ее территории расположилась спортивная площадка для людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий.
В мероприятии приняли участие глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов, депутат Государственного совета Михаил Сыровацкий и ректор КГАСУ Ришат Низамов.
Мечеть строилась два года, но уже в прошлом году здесь совершали намаз - рабочие доделывали спортивную площадку.
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